صحة الرصافة تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/23 | 22:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بفيروس إلى 59 حالة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة

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