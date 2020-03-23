بورصة كمامات في تركيا… وسوريون يلعبون دور “سماسرة”

2020/03/23 | 22:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع الانتشار السريع لفيروس كورونا، وزيادة الوفيات واستنفار المنظمات الطبية العالمية لحث المواطنين على اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية، زادت حالة الهلع والخوف تجاه الفيروس، وإقبال الناس على الأسواق،

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