رئيس الجمهورية يدعو العراقيين للبقاء ببيوتهم والتزام حظر التجوال وإبقاء مسافة فيما بينهم”نص الكلمة”

2020/03/23 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يوجه كلمة الى الشعب العراقي بشأن وباء كورونا المستجد وجه السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء اليوم الاثنين 23-3-2020 ، كلمة الى أبناء الشعب العراقي بشأن خطر […]

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