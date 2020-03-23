2020/03/23 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت كتلة الفتح النيابية، اليوم الاثنين، الحديث عن حدوث انقلاب عسكري في العراق، ورقة ضغط على القوى الشيعية للقبول برئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال النائب عن الكتلة، عباس الزاملي، في تصريح لوكالة محلية واطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الحديث عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم بعض الجهات لإقامة انقلاب عسكري في العاصمة بغداد عار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الحديث عن انقلاب عسكري من قبل البيت الأبيض ورقة ضغط للقبول بالزرفي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: الحديث عن انقلاب عسكري من قبل البيت الأبيض ورقة ضغط للقبول بالزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).