عبد المهدي يؤكد أهمية حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا

2020/03/23 | 22:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً بحث خلاله إجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان له، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ناقش خلال الاجتماع إجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا".

وأضاف البيان أن "الاجتماع حضره وزراء المالية والنفط والداخلية والصحة والتجارة والتعليم العالي والتربية والعمل والنقل وممثلا وزيري التخطيط والعدل وعدد من المستشارين".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع بحث أيضاً تطورات الوضع الصحي في البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة والتوقعات والاستعدادات والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية، إضافة إلى تقييم الوضع الاقتصادي وسبل تأمين الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية للمواطنين واستقرار السوق والحماية الاجتماعية ومتطلبات القطاع الخاص".

وأكد رئيس الوزراء خلال البيان على أهمية وحدة الخطط والتكامل في التنفيذ والخطاب وتعزيز الثقة والمتابعة المستمرة وتطوير إجراءات المراقبة والفحص والحجر والوقاية الصحية وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز الأزمة، إلى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة الوباء".

وتابع البيان أنه "عرضت خلال الاجتماع أوراق عمل تضمنت عدداً من المقترحات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في الاجتماع وفي مجلس الوزراء".

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