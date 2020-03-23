برهم صالح يدعو الى الالتزام بالتعليمات الصحية وملازمة المنازل

2020/03/23 | 22:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى الالتزام بالتعليمات الصحية وملازمة المنازل.وقال صالح في كلمة متلفزة وتابعته وكالة صدى, اننا نواجه لحظة خطيرة وجادة وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية.

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