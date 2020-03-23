صالح يدعو القوى السياسية للتضامن والخروج بالبلد من حالة الاضطراب السياسي

2020/03/23 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في الوقت الذي دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ابناء الشعب العراقي للتضامن لاجل مواجهة خطر وباء فايروس كورونا ، اقر بوجود تجاذباتٍ سياسيّةً خطيرةً في ظلِّ غيابِ حكومةٍ بصلاحياتٍ كاملة، داعيا القوى والأحزابَ السياسيةَ الى التضامنِ فيما بينَها ومع محنةِ شعبِنا، للخروجِ بالبلدِ من حالةِ الاضطرابِ السياسي التي تضاعفتْ مع الاسف خلالَ الشهورِ الأخيرة.[…]

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