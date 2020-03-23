وزير الداخلية يصدر توجيهات جديدة مشددة بشأن تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بكافة أشكالها

2020/03/23 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت حركة سرايا السلام، ضمن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من اخطر قادة داعش في صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم السرايا، صفاء التميمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "اللواء 314 حشد شعبي ق

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني بمحافظة ديالى، الاثنين 23-3-2020، بالعثور على جثث تعود الى 3 اشخاص على صلة قرابة بعد مقتلهم قرب الطريق السريع جنوب غرب بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "3 اشخاص ع

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين، بمقتل مدني ونجاه موظف حكومي من محاولة اغتيال في حادثين منفصلين شرق وشمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "موظفا حكوميا يسكن في اطراف حي بعقوبة ا

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