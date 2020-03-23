رئيس الجمهورية يدعو لتضامن سياسي للخروج بالعراق من حالة الاضطراب ويؤكد ان الوضع خطير

2020/03/23 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، لتضامن سياسي للخروج بالعراق من حالة الاضطراب، مؤكدا ان الوضع خطير.

يتبع .......

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ان مخاطر كورونا قد تتفاقم في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال واجراءات الوقاية.

يتبع..

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين (23 آذار 2020)، نتائج الفحص المختبري لـ30 حالة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا في اللمحافظة.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج العينات التي ارسلت

بغداد اليوم- متابعة

دعا ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، الاثنين، الشعب الأردني إلى حماية الوطن من خلال إيقاف التنقل والالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الملك الأردني في كلمة ظهر فيها بالزي العسكري موجهة للشعب:&

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