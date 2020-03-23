حظر التجول رسمياً في دول عربية

2020/03/23 | 22:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دول عربية حظر التجوال رسمياً، إضافة لجملة من الإجراءات الاحترازية في محالولة للسيطرة على انتشار فيروس “كورونا”.وقال “الجيش الوطني الليبي”، اليوم الاثنين، إنه سيتم فرض حظر شامل للتجول

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