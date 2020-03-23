مواطن يضع عمارة من ثلاثة طوابق بتصرف صحة ذي قار

2020/03/23 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ، الاثنين ، ان مواطنا من مدينة الناصرية وضع عمارته السكنية المكونة من ثلاثة طوابق تحت تصرف دائرة صحة المحافظة لاستخدامها لمواجهة فيروس كورونا .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المواطن سعدون مخليف الابراهيمي تقدم بطلب الى خلية الازمة ودائرة صحة […]

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