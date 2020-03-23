وزير الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً مع قادة الوزارة لمناقشة تداعيات كورونا ويأمر بعدد من الإجراءات

2020/03/23 | 22:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً بحضور قادة الوزارة لمناقشة اجراءات مكافحة فيروس كورونا مع الجهات المختصة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور وزارة الداخلية في مكافحة فيروس كورونا والخطط المعدة من قبل مختلف التشكيلات وبالتحديد فيما يتعلق بدور الوزارة في مجال التعقيم والتعفير والتوعية من خطر هذا الفيروس وكيفية

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