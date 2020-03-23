الموسوي: الزرفي مرفوض شعبيا ومرجعيا

2020/03/23 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تحالف الفتح، النائب، حامد الموسوي، اليوم الاثنين، ان “الزرفي ماريكي صارخ ومرفوض من الشعب والمرجعية”.وقال الموسوي لـ”العهد”، انه “كان الاجدر بالزرفي ان يطالب بدم صديقه الشهيد المهندس”، مضيفا، ان “لم نجد موقفا صريحا من الزرفي بخصوص قصف مقرات الحشد”.واضاف، ان “الزرفي لم يذكر التواجد الأميركي في بيان التكليف”، مبينا، ان “انحياز […]

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