2020/03/23 | 22:33 - المصدر: الغد برس

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برهم صالح: شهدنا الفترة الماضية ارتفاع باعداد المصابين بفيروس كور

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برهم صالح: شهدنا الفترة الماضية ارتفاع باعداد المصابين بفيروس كورونا لعدم التزام الجميع بالابتعاد عن التجمعات

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