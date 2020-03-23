2020/03/23 | 22:34 - المصدر: الغد برس

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مستشفى بلدروز العام تصدر عدة قرارات منها اعطاء اجازة لكافة منتسبي

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مستشفى بلدروز العام تصدر عدة قرارات منها اعطاء اجازة لكافة منتسبيها

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