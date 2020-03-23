اغلاق مستشفى في محافظة عراقية بعد التأكد من اصابة احد كوادرها بكورونا

2020/03/23 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الاثنين باغلاق مستشفى في محافظة ديالى بعد اصابة احد كوادرها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لشفق نيوز، انه تم غلق مستشفى بلدروز في ديالى بعد التأكد من مصاب بفيروس وهو يعمل في قسم الاشعه

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