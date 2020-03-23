الدعم اللوجستي للحشد في الديوانية يعفر الأسواق التجارية في المحافظة ويوزع السلات الغذائية بين فقرائها

2020/03/23 | 22:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في محافظة الديوانية، الاثنين، ضمن حملاته المستمرة بتعفير المناطق والأسواق التجارية، فضلا عن توزيع السلات الغذائية إلى أصحاب الدخل المحدود والفقراء في مناطق البو جاسم وشارع سالم ومنطقة العسكري في المحافظة.

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