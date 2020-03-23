طبابة الحشد تعفر مقار الالوية ضمن قاطع عمليات نينوى

2020/03/23 | 22:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت طبابة الحشد الشعبي، الاثنين، تعفير مقرات عدد من ألويةالحشد في قاطع عمليات نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان الكوادر الطبية للحشد الشعبي قامت بتعفير وتعقيم مقرات ألوية ( 30,40,53,50 ) التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد واقامت محاضرات توعوية صحية للتعريف بفايروس كورونا وطرق الوقاية منه.واضاف إن قسم الاعلام التابع لقيادة

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