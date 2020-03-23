مصدر أمني يتحدث عن قيام قوات الاحتلال الامريكية بانشاء قاعدة جديدة غربي الانبار

2020/03/23 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن عزم القوات الأميركية انشاء قاعدة عسكرية جديدة غربي المحافظة من اجل نشر منظومة صواريخ باتريوت، مبينا أن قوات امريكية استطلعت المنطقة لغرض المباشرة بانشاء القاعدة.وقال المصدر في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “القوات الاميركية تعتزم إنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة ام سميج شمال […]

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