غوتيريش يوجه نداء لوقف اطلاق النار في جميع انحاء العالم

2020/03/23 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجه الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداءً لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم وقال غوتريش في النداء الذي وجهه مساء اليوم، يواجه عالمنا عدوا مشتركا هو فيروس كوفيد-19، فهذا الفيروس يهاجم الجميع بلا هوادة، ولا يأبه لأي اصل عرقي أو جنسية أو فصيل أو دين.واضاف وفي الوقت نفسه، لا تزال النزاعات […]

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