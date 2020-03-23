المرور العامة: منتسب المرور توفى جراء ذبحة قلبية وليس كما يشاع بكورونا

2020/03/23 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، اليوم الأثنين، أن “ان منتسب المديرية المتوفي توفى بسبب ذبحة قلبية المن به وليس كما يشاع في الشارع بسبب فيروس كورونا”.وقال الخفاجي لـ”العهد”، ان “تطبيق الحظر في مدينة الصدر ليس بالامر السهل”، مبينا أن “تطبيق اجراءات الحظر في مدينة الصدر يفرض بالتدريج نظرا للكثافة السكانية”.وأضاف أن […]

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