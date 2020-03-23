كيف تهدئ نفسك في المواقف الصعبة؟

2020/03/23 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/تلقي الحياة على أكتافنا الكثير من المسؤوليات يوميا، وقد تتشكل الضغوطات أيضا بتغيير مخطط حياتك بسبب عارض ما، الأمر الذي يضعنا تحت التوتر، لذا من المهم أن يكون لدينا طريقة تتفاعل بها مع الأشياء التي نفقد سيطرتنا عليها.وحول موضوع السيطرة على النفس، أعطت الطبيبة “رادها مودجيل” في حوار لها عبر إذاعة “بي بي سي” […]

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