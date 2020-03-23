2020/03/23 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بالوثيقة..



صحة الكرخ تعلن اخلاء مستشفى الكرخ العام واعدادها لاستقبال المشتبه اصابتهم بكورونا

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد قائممقام بلدروز في محافظة ديالى، محمد معروف، اليوم الاثنين، بشمول كادر مستشفى القضاء بالحجر المنزلي، وذلك على خلفية تسجيل إصابة احد موظفي المستشفى بفيروس كوورنا.

وقال محمد معروف، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، الاثنين 23-3-2020، النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تداعيات ملف فايروس كورونا في العراق والتطورات السياسية.

النص الكامل كما ورد من رئاسة الجمهورية

بسم الله الرحمن الرحيم

أُخ

بغداد اليوم _ الديوانية

كشف محافظ الديوانية، زهير الشعلان،الاثنين 23 اذار 2020، عن أربعة اسباب ساهمت بالحد من انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المحافظة، بينها حظر التجوال "الجدي" ومتابعة الوافدين والمارين من الديوانية، حسب

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