مصدر يوضح حقيقة دخول إيرانيين الى كربلاء رغم حظر دخولهم إلى العراق

2020/03/23 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، حقيقة دخول ايرانيين الى محافظة كربلاء.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ماتم تداوله اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول ايرانيين الى كربلاء، في الحقيقة هو ان هؤلاء عمال يعملون في صحن العقيلة".واكد ان "هؤلاء الايرانيين موجودين قبل حدوث ازمة فيروس كورونا بخمسة اشهر ".

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، لتضامن سياسي للخروج بالعراق من حالة الاضطراب، مؤكدا ان الوضع خطير.

وقال صالح في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، "أنتهزُ فرصةَ المباركةِ لكم في يومِ المَبْعَثِ النَبَويِّ الشريفِ،

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ان مخاطر كورونا قد تتفاقم في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال واجراءات الوقاية.

وقال صالح في كلمة تابعتها (بغداد اليوم)، "أنتهزُ فرصةَ المباركةِ لكم في يومِ المَبْعَ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين (23 آذار 2020)، نتائج الفحص المختبري لـ30 حالة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا في اللمحافظة.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج العينات التي ارسلت

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