2020/03/23 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. التربية تقرر حذف بعض الفصول الأخيرة من بعض او ربما كل المواد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. التربية تقرر حذف بعض الفصول الأخيرة من بعض او ربما كل المواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).