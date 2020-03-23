2020/03/23 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ..التربية تقرر اعتماد درجة نصف السنة للصفوف الابتدائية لغاية الصف الخامس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ..التربية تقرر اعتماد درجة نصف السنة للصفوف الابتدائية لغاية الصف الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).