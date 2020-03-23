تلفزيون: انسحاب القوات الامريكية من قاعدة عسكرية غربي العراق

2020/03/23 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت فضائية قناة "العربية الحدث" الممولة من قبل السعودية يوم الاثنين ان القوات الامريكية شرعت بالانسحاب من قاعدة عسكرية غربي العراق.

واعلنت القناة في خبر عاجل بثته من على شاشتها "بدء انسحاب القوات الامريكية من قاعدة الحبانية في محافظة الانبار".

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