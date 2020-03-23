النصر: الزرفي لن يمر دون اغلبية وشرط ان تكون شيعية

2020/03/23 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف النصر، اليوم الاثنين، ان “المكلف عدنان الزرفي، لن يستطيع تشكيل حكومة انتقالية الا بموافقة اغلبية القوى الشيعية”.وقال عضو التحالف، محمد عبد ربه، لـ”العهد”، ان “لغة المصالح هي من تلعب الدور الكبير”، مضيفا، ان “الزرفي لن يمضي دون وجود اغلبية شيعية”، مؤكدا، ان “حوارات الزرفي ماتزال تتركز داخل البيت الشيعي”.واضاف، ان “السنة […]

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