2020/03/23 | 23:05 - المصدر: الغد برس

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القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من قاعدة الحبانية في الأنبار

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القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من قاعدة الحبانية في الأنبار

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