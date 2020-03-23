تأجيل المباريات الأوروبية لأجل غير مسمى

2020/03/23 | 23:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تأجيل نهائيات المسابقات الأوروبية، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال الاتحاد، في بيان: "نتيجة أزمة فيروس كورونا، قرر اليويفا رسميًا تأجيل النهائيات التي كان مقررا إجراؤها في مايو/آيار 2020، وهي نهائي دوري الأبطال، ونهائي الدوري الأوروبي، ونهائي دوري الأبطال للسيدات".

وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في المواعيد الجديدة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

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