حملة أمنية مشددة في ذي قار لغلق المقاهي المخالفة للحظر

2020/03/23 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار نفذت قوات أمنية من شرطة ذي قار، مساء اليوم الاثنين حملة أمنية واسعة لغلق المقاهي المخالفة لحظر التجوال وسط الناصرية.وقال مصدر أمني، لـ”العهد نيوز”، بأن “قوات الشرطة قامت بتنفيذ الحملة وأغلقت عدد كبير من المقاهي ممن لم تلتزم بقرار حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة المحلية في وقت سابق من […]

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