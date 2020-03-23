طبابة اللواء السادس بالحشد تعفر عددا من أحياء كربلاء المقدسة

2020/03/23 | 23:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة اللواء السادس بالحشد الشعبي، الإثنين، حملة لتعفير المؤسسات والمقرات في كربلاء المقدسة بالتعاون مع دائرة صحة المحافظة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان طوارئ وطبابة اللواء السادس وبالتعاون مع دوائر صحة كربلاء انجزوا حملة لتعفير وتعقيم عدة احياء في المحافظة وهي قريه الثراونة، قرية الجبور، حي سيف سعد، الشبانات، الحي العسكري، حي

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