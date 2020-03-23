إصابة قائد إنجاز تركيا التاريخي بفيروس كورونا

2020/03/23 | 23:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن المدرب التركي فاتح تريم المدير الفني لنادي غالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين.

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