وزارة الداخلية تصدر عدة اجراءات مشددة في مواجهة أزمة كورونا

2020/03/23 | 23:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ترأس وزير الداخلية "ياسين طاهر الياسري" اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً بحضور قادة الوزارة لمناقشة اجراءات مكافحة فيروس كورونا مع الجهات المختصة.

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