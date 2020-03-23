قوة كبيرة دخلت لمدينة الصدر وستطبق اجراءات الحظر 100%.

2020/03/23 | 23:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، اليوم الأثنين، أن قوة كبيرة دخلت لمدينة الصدر في بغداد وستطبق اجراءات الحظر 100%.وقال الخفاجي خلال حديث صحفي ، إن” تطبيق الحظر […]

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