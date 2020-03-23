محافظ البصرة يعلن تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/23 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا...





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