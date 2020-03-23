صحة كردستان تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/23 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستاناعلنت وزارة الصحة في كردستان، الاثنين، تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا.وقالت الصحة في بيان، انها "سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان”.واضافت، ان "8 حالات في السليمانية وواحدة في دهوك"، مبينة ان "حالة توفيت وتعتبر الثانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعو كالتالي، في بغداد الرصافة: 3 ، وبغداد الكرخ: 2 وبغداد مدينة الطب: 2، والنجف: 2 والبصرة: 1 ونينوى: 1 والسليمانية: 12 واربيل 10".

وأضافت "تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، و5 حالات شفاء تام جديدة (3 مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)".

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق وصل الى 266 حالة و62 حالة شفاء من الفيروس، و23 وفاة".

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