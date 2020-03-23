على ذمة وسائل اعلام .. وزارة التربية تحسم مصير العام الدراسي الحالي بهذه القرارات

2020/03/23 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت هيأة الرأي في وزارة التربية، عدة قرارات تخص العام الدراسي في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد.وتناقلت وسائل اعلام محلية، ان "الوزارة قررت الدخول الشامل في الامتحانات النهائية باستثناء الخارجي سيتم تحديد لهم امتحان تقويمي لاحقا بدل التمهيدي".وأضافت :"كما قررت حذف بعض الفصول الأخيرة من بعض او ربما كل المواد".وأشارت الى ان الوزارة : "قررت اعتماد درجة نصف السنة للصفوف الابتدائية لغاية الصف الخامس"، وان "الوزارة درست حذف مادة كاملة للصفوف المنتهية (عربي او اقتصاد او اسلامية)".

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