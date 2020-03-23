بعد هبوط أسعار النفط.. العراق يتجه للاقتراض من الخارج

2020/03/23 | 23:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن #العراق مُقبلً على أزمة اقتصادية ربما ستكون هي الأعنف منذ عقود بسبب أزمة فيروس #كورونا المستجد، إذ من المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي أسعار الخام

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