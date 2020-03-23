العيداني: سجلنا 11 حالة جديدة مصابة بكورونا

2020/03/23 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال العيداني في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أنه “تم اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة”.يشار الى ان مصدر طبي افاد، في وقت سابق من اليوم، باكتشاف حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة البصرة.انتهى..م.م

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