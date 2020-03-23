2020/03/23 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..خصصت خلية الازمة في ذي قار ، الاثنين ، مليار دينار من موازنة المحافظة الى دائرة صحة ذي قار لمواجهة خطر فيروس كورونا .وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان” خلية الازمة في المحافظة خصصت مليار دينار لدعم المؤسسات الصحية لمواجهة فيروس كورونا ، ورفد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعم صحة ذي قار بمليار دينار لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعم صحة ذي قار بمليار دينار لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).