البصرة تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا

2020/03/23 | 23:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة البصرة يوم الاثنين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المحافظ أسعد العيداني في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة البصرة".

وأضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

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