2020/03/23 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان العراق: عدد المصابين ارتفع إلى ٨٥ والذين تماثلوا للشفاء 22 شخصا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان العراق: عدد المصابين ارتفع إلى ٨٥ والذين تماثلوا للشفاء 22 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).