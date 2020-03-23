شاهد فيديو نائب عراقي غاضب في تصريح نادر : ارسلوني الى الصين وبعدها ادخلوني الى السجن

2020/03/23 | 23:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : دعا النائب العراقي الشيخ عبدالله الخربيط في رسالة عبر الفيديو على تطبيق واتس اب دعا الى ارسال فريق عراقي الى الصين لاستيراد مواد طبية و دوائية عاجلة تتعلق بازمة كورونا وان يكون هو نفسه ضمن الفريق الطبي الى الصين .فيس بوك يس عراق : وقال الخربيط القيادي في تحالف القوى العراقية […]

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