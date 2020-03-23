نينوى تعلن تسجيل اربع اصابات اخرى بفيروس كورونا

2020/03/23 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلن مدير صحة نينوى فلاح الطائي، الاثنين، عن تسجيل اربع إصابات أخرى بفيروس كورونا من عائلة المصاب الذي تم تسجيله في المحافظة.وقال الطائي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين ، إن “الموصل سجلت اربعة اصابات اخرى ب‍فيروس كورونا من عائلة المصاب الاول وهو الصحفي مهند العنزي”.وأضاف أن “العدد يرتفع الى […]

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