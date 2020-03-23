رئيس الجمهورية يستقبل وزير الصحة والمبعوثة الأممية وممثل الصحة العالمية

2020/03/23 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وزير الصحة والبيئة، رئيس خلية الأزمة جعفر صادق علاوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل.

وأكد الرئيس صالح، أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة الى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفيروس، مبينا أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء.

وأشاد بجهود وزارة الصحة والكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع.

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