عمليات بغداد تعلن القبض على 1207 من المخالفين لحظر التجوال

2020/03/23 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على أكثر من ألف مخالفا لقرار حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " قواتنا الامنية لم تدخر اي جهدا لتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، فقد تمكنت منذ يوم 17 آذار الجاري ولغاية 23 من الشهر ذاته من القاء القبض على 1207 مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت 510 عجلة ودراجة "تكتك" في حين بلغ عدد الغرامات 5 1448".

وأكدت القيادة على "ضرورة التزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي، وعدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون، لكون قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل بحزم مع المخالفين".

بغداد اليوم - كربلاء

اوضحت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، بشأن انتشار مقطع فيديو لدخول إيرانيين الى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان "انتشر فيديو هذا اليوم في كربلاء المقدسة على أنه لزوار ايرانين دخلوا المدينة".

واضافت، انه "

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الداخلية ياسين ظاهر الياسري ، الاثنين 23-3-2020، توجيهات جديدة مشددة بشأن تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وقالت الداخلية في بيان، ان "ياسين طاهر الياسري ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً مو

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت حركة سرايا السلام، ضمن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من اخطر قادة داعش في صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم السرايا، صفاء التميمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "اللواء 314 حشد شعبي ق

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