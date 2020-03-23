شرطة كربلاء توضح بشأن انتشار مقطع فيديو لدخول إيرانيين الى المحافظة

2020/03/23 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

اوضحت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، بشأن انتشار مقطع فيديو لدخول إيرانيين الى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان "انتشر فيديو هذا اليوم في كربلاء المقدسة على أنه لزوار ايرانين دخلوا المدينة".

واضافت، انه "من اجل توضيح الحقائق نود ان نبين، إن هذا الفيديو فيه مغالطة كبيرة جداً ويراد به قلب الحقائق كون هؤلاء الأشخاص اللذين ظهروا في الفيديو هم عمال ايرانيون قدموا للعراق منذ عام 2019 ولديهم عقد عمل مع الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة للعمل في إحدى مشاريعها".

واضافت ان "هذا العقد في نهايته وانتهت مدة اقامتهم مما دعا العتبة العباسية لترتيب وضعهم من اجل إعادتهم إلى بلدهم وهم لم يأتوا إلى العراق في هذا الوقت مطلقاً".

وتابعت، "حيث تقوم قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء المقدسة والأجهزة الأمنيه الاخرى بتنفيذ مقررات خلية الأزمة المركزية في المحافظة والخاص بمنع دخول اي شخص عراقيا كان او اجنبيا بالدخول إلى مدينة كربلاء المقدسة حفاظا على صحة وسلامة اهالي كربلاء خشية من تفشي فايروس كورونا".

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