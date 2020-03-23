بزمن كورونا .. اربيل تحبط عملية تهريب اشخاص الى اراضيها عبر داخل براد

2020/03/23 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيل تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع حالة وفاة هي الثانية في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان انه خلال الـ24 الساعة الماضية اجرت فحوصا لـ327 مشتبها بإصابته من بينها 203 في مدينة اربيل ، و96 في السليمانية، و28 في مدينة دهوك.

واوضح البيان ان النتائج اظهرت اصابة 9 اشخاص بالفيروس.

واردف البيان ان في حدود محافظة السليمانية كانت هناك 8 حالات اصابة بينهم خمسة رجال و3 نساء، مشيرا الى ان من بين المصابين الثمانية رجل مصاب بمرض مزمن قد توفي وبعد اجراء الفحص له تبين ان مصاب بكورونا.

ونوه البيان الى اصابة امراة في دهوك، لافتا الى ان المجموع الكلي للمصابين بالفيروس في الاقليم بلغ 85 اصابة من بينها حالتا وفاة، وتماثل 22 للشفاء، مؤكدا ان المصابين الباقين يخضعون للرعاية الصحية.

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