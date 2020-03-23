بلاسخارت: الامم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الى العراق لمكافحة كورونا

2020/03/23 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، اليوم الاثنين، عن استعداد بعثتها لتقديم الدعم إلى العراق في مكافحة فيروس كورونا.و وذكر بيان لوزارة الخارجية، حصلت عليه “العهد نيوز”، أن”وزيرها محمد علي الحكيم التقى بلاسخارت، وجرى في اللقاء بحث سُبُل تجسير التعاون الثنائيّ بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع السياسيّة […]

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